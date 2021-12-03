Государственную экологическую инспекцию не пустили на место аварии, которую местные жители зафиксировали 1 ноября на Бурштынской ТЭС («ДТЭК Западэнерго») в Ивано-Франковской области.

При этом независимая химическая экспертиза обнаружила в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсического элемента – мышьяка. На кадрах, снятых журналистами, видно, что эту жидкость откачивали в водохранилище рядом, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр. Об этом говорится в совместном расследовании общественной организации Центр противодействия коррупции и программы «Схемы».

В ДТЭК заявляют, что прорвало обычный коллектор с водой, и вреда окружающей среде нет.

Журналистов не пустили на территорию Бурштынской ТЭС, но они смогли снять место аварии с дрона – на кадрах видна затопленная темной жидкостью территория, ориентировочная площадь затопления – до 10 гектаров. Специалисты, просмотревшие видео, говорят, что, вероятно, речь идет о разрыве золошлакопровода, которым под давлением воды с ТЭС должны откачивать опасные отходы на специальные отвалы.

Съемочной группе на месте событий пытались препятствовать: охрана ТЭС требовала покинуть территорию вблизи места затопления, впоследствии в местных СМИ появилось сообщение о заминировании станции, которое оказалось ложным. В пресс-службе ДТЭК не ответили на просьбу журналистов о съемке на месте аварии.

Источники на станции сообщили, что там произошел прорыв именно золошлакопровода – сети труб, по которым под давлением опасные отходы от сжигания угля на ТЭС – зола и шлаки – с водой попадают в специальное место для их хранения.

На самой Бурштынской ТЭС сначала сообщали о проблемах с котлами, из-за чего поочередно были выключены энергоблоки, но со временем эти сообщения исчезли с официальной страницы в сети Facebook. Спустя почти неделю после того, как стало известно об аварии, 7 ноября, на станции сообщили о «прорыве коллектора промышленных сточных вод на территории бывшей пожарной части».

Эту версию событий впоследствии озвучили официально и в ДТЭК в ответ на запрос журналистов. Там также отрицали прорыв золошлакопровода, сообщив, что все трубопроводы на ТЭС находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом на станцию ​​не пустили государственных экологов, когда 11 ноября прибыли с проверкой. Как рассказал временный руководитель Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба: «Наши работники были целый день у проходной Бурштынской ТЭС. В конце дня нам сообщили о том, что руководство решило не допускать к проведению проверки».

За недопуск, по словам главы ГЭИ, станцию ​​могут оштрафовать. Сумма штрафа – около 800 гривен.

При этом журналистам удалось зафиксировать, как с места разлива жидкость откачали в Бурштынское водохранилище, расположенное рядом с ТЭС. Из него вода попадает в местную реку Гнила Липа, а оттуда – течет по Украине в Днестр, вплоть до молдавской границы – и дальше.

Проверять ТЭС также должны специалисты из других ведомств – в частности, органа по структуре Минэнерго – Госэнергонадзора. Там сообщили, что фиксировали только те проблемы, где говорилось об авариях, о которых ранее сообщил сам ДТЭК. А аварию, о которой идет речь в сюжете – не инспектировали.

Бурштынская станция входит в состав «ДТЭК Западэнерго», бенефициаром которого является украинский олигарх Ринат Ахметов. Согласно публичным данным, незадолго до того, как стать премьером, станцией руководил Денис Шмыгаль.

Она является самой большой теплоэлектростанцией на западе Украины и расположена на так называемом бурштынском энергетическом острове. Единственный экспорт электроэнергии в ЕС. По оценке экспертов, это монополия ДТЭК на экспорт электроэнергии за границу со всей Украины.

По данным британского аналитического центра Эмбер, украинские теплоэлектростанции являются главными загрязняющими веществами в Европе. Бурштынская ТЭС – первая на континенте по масштабам выбросов двуокиси серы – вещества, способствующее хроническим заболеваниям дыхательных путей.

Как сообщал ForUm, по данным ГосЧС, 28 ноября в 22:12 на котле седьмого энергоблока Бурштынской ТЭС произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.