Закарпатские полицейские расследуют повреждения автомобилей журналиста, сообщила пресс-служба облглавка.

В воскресенье, 5 декабря, около 5:20 на линию «102» поступило сообщение о возгорании автомобиля по одной из улиц на окраине Ужгорода.

По указанному адресу прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль марки Subaru Forester и частично – припаркованный неподалеку Volkswagen Beetle.

Оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгородщины, занимающегося журналистской деятельностью.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Расследование по делу продолжается.