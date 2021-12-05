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Уже сейчас нужно сгенерировать сертификат вакцинации в приложении «Дия», чтобы с 19 декабря получить 1000грн по программе «е-Поддержка».

Алгоритм действий напомнил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook, пишет Главком.

Чтобы сгенерировать сертификат, нужно загрузить приложение, авторизироваться, нажать «добавить документ» на главном экране или выбрать covid-сертификаты в услугах.

Важно не забыть поставить галочку о согласии на обработку персональных медицинских данных. Если врач внес корректную информацию в электронную систему, сертификат появится автоматически.

«Сейчас получить сертификат в приложении можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Нужно только авторизироваться через BankID», – напомнил Федоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что для украинцев, вакцинировавшихся от коронавируса двумя дозами, введут определенный бонус. С 19 декабря они смогут получить тысячу гривен с помощью приложения «Дия». Для пенсионеров обещают альтернативную возможность получить деньги при отсутствии смартфона.

Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал детали о предоставлении 1 тыс. грн за вакцинацию. В частности, он уточнил, в каком виде предоставят деньги, и назвал предварительный перечень товаров и услуг.
ForUm

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