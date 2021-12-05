Угроза полномасштабного российского вторжения в Украину продолжает активно освещаться западными СМИ. Так, американское издание The Washington Post, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении данные американской разведки, пишет, что вторжение в Украину может начаться зимой 2022-го, причем РФ якобы планирует задействовать около 175 тысяч человек. А немецкое Bild даже публикует соответствующую карту, уверяя, что наступление будет вестись из территорий оккупированного Крыма и Донбасса, а также со стороны непосредственно РФ и Беларуси.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" информационную волну и возможность большой войны.

Нападение в тех масштабах, которое описывается в американской, а теперь уже и в германской прессе, не имеет для РФ ни малейшего смысла

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович поясняет:

"Любая большая война должна иметь какую-то практическую цель. Нападение в тех масштабах, которое описывается в американской, а теперь уже и в германской прессе, не имеет для РФ ни малейшего смысла. Оно не решает для Путина ни одного из озвученных им требований — запрет расширения НАТО на восток, принуждение Украины к выполнению Минских соглашений (о каком "Минске" вообще может идти речь, если целью вторжения рассматривается, якобы, треть Украины, включая ОРДЛО), запуск "Северного потока-2", торговля энергоносителями, которая может быть перекрыта в случае такого вторжения".

Более того, отмечает эксперт, может появиться целый ворох новых проблем. Новые санкции, удар по экономике, многочисленные потери, которые будут неизбежными в результате такого вторжение.

"Оккупация территорий повлечет за собой необходимость их содержать, на что будут потрачены огромные финансовые и человеческие ресурсы, – продолжает Денис Попович. – Марионеточный пророссийский режим, который могут поставить для управления захваченными территориями, будет держаться исключительно на российских штыках. В любой момент он может рухнуть, если режим Путина в Москве ослабнет (что рано или поздно произойдет). Нельзя исключать и того, что вторжение вообще может захлебнуться. А это будет расценено как военное поражение – и крепко ударит по авторитету российского режима. Я не вижу ни одного хорошего выхода из этой авантюры, если Москва на нее решится".

В то же время, эксперт видит нагнетание напряженности, создание инфоповодов, причем направленных не на украинского, а на западного потребителя, поскольку создаются они в западной прессе.

"Другими словами, идет мощнейшая накачка паники, поскольку тамошние читатели, скорее всего, даже не знают, где географически находятся те населенные пункты, о которых упоминается в этих заметках. Для них важен масштаб. Россия и 175-ти тысячная армия – это, безусловно, масштаб, которым можно напугать, – поясняет Денис Попович. – Нам стоит дождаться беседы между Путиным и Байденом, которая анонсирована на ближайшие дни и для которой и ведется эта артподготовка. Полагаю, что после этой встречи пар будет выпущен, но Украине может быть предъявлен ценник в виде выполнения Минских соглашений, о которых уже говорят американские представители. Как плата за мир. Или тогда разбирайтесь с русскими сами".

Коллективный Запад еще больше будет говорить о возможности России напасть на Украину

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук считает, что анализ информационного накала вокруг Украины говорит о том, что идет борьба за наше будущее. И за то, кто на это будущее повлияет. И именно: пойдем мы в НАТО и ЕС – и тогда наши международные партнеры будут нам всячески помогать, либо уступим РФ, вернувшись в орбиту ее влияния.

"Нас предупреждают американская разведка, Канада, Великобритания, НАТО о вероятном нападении. Это история состоит из нескольких слоёв, – говорит Андрей Рымарук. – Слой первый: коллективный Запад так громко говорит об угрозе российского вторжения, потому что она действительно есть. Да, по факту размещения россиянами войск у украинской границы на данный момент – этих сил недостаточно для вторжения. Их было в разы больше в апреле, когда вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму россияне сосредоточили более 150 тысяч военнослужащих. Сейчас их там чуть больше 90 тысяч. При этом еще весной мы увидели, насколько быстро РФ может перебросить достаточное количество войск, чтобы начать агрессию".

Вторая часть истории – США, Канада, Великобритания готовы нам помогать. Об этом, по словам эксперта, свидетельствуют соответствующие командировки нового министра обороны Украины Резникова вместе с руководителем главного управления разведки Будановым.

"Они много с кем встречались и много о чём говорили. Канада уже готовит список материально-технической помощи – что необходимо Украине прямо сейчас, и чем могут помочь в будущем, – подчеркивает Андрей Рымарук. – Думаю, коллективный Запад еще больше будет говорить о возможности России напасть на Украину, потому что ему нужно информационно "продать" своим гражданам, почему они тратят такое количество средств на материально-техническую помощь Украине. Потому что защищают демократию от имперского зла и тирании РФ. Так что таких сообщений будет еще больше. Я как раз читают сейчас очередную статью американских военных аналитиков, которые пишут, что угроза есть, потому что… И перечисляют ряд пунктов, включая размещение воинских частей. А также обсуждают сценарии, откуда может начаться нападение".

По словам эксперта, наших западных партнеров также серьезно встревожила очень ускорившееся поглощение Россией Беларуси.

"Все понимали, что после 2020 года самопровозглашенный президента Лукашенко и так прогнулся под Путина. Но миграционный кризис, события на польско-белорусской границе, антиукраинские и антизападные заявления "Батьки" показывают, что, по большому счету, Лукашенко в Беларуси уже ничего не решает. Там фактическим президентом является Путин", – акцентирует эксперт.

А у Украины, продолжает он, появилось новое направление, откуда может напасть Россия. И грядущие российско-белорусские учения, анонсированные на начало следующего года у украино-белорусских границ могут послужить угрозой.

"Да, направление неудобное, напасть оттуда сложно. Житомирская, Волынская Ровенская области в тех районах – непроходимые леса. Но всегда есть возможность где-то прорваться. В общем, мы получили новый фронт и возможной физической агрессии (военной), и информационной (которая уже раскручивается вовсю). В информационном пространстве Лукашенко всячески демонстрирует лояльность Путину, говорит тезисами российской пропаганды. И предупреждает, что если у Украины с Россией не получится договориться, в военном плане Беларусь будет помогать РФ в агрессии против Украины. Это уже четкий меседж. И если взглянуть на карту Украины – мы практически со всех сторон окружены. Единственное, что нас может спасти – понимание противником, что у нас есть современное оружие, которое его не просто сдержит, но и сделает очень больно", – акцентирует Андрей Рымарук.

Он напоминает, что, когда РФ напала на Украину в 2014-м, наша армия была слабой, как никогда. Сейчас же мы стали намного сильнее, в разы увеличивается материально-техническая помощь от партнеров Украины.

"Численность армии в Украине на сегодняшний день – 250 тысяч. Но есть мобилизационный резерв, у которого есть опыт ведения боевых действий, полученный на Востоке Украины. А это – 300-350 тысяч человек. Плюс у нас есть не просто закон о территориальной обороне, но – батальоны и бригады территориальной обороны. Которые быстро укомплектуются мобилизационным резервом 1 и 2 очереди – и будут готовы выполнять боевые задач. А это + 24 бригады, которые могут развернуться в течение нескольких недель. Есть довольно внушительный корпус резерва, который становится всё мощнее. Комплектация техники на уровне 100%. И Россия 10 раз подумает, прежде чем идти на открытое обострение", – уверен представитель БФ "Вернись живым".