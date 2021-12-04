Американская разведка установила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. В начале 2022 года Россия может применить 175 тысяч военных, передает 24 канал со ссылкой на The Washington Post.

Количество военных, которые могут использовать для наступления, вдвое превышает численность российских войск, что наблюдали у границ Украины весной. Об этом издание заявило со ссылкой на официальные лица США, а также документы разведки.

"Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", – говорится в сообщении.

Издание также получило спутниковые снимки, на которых видно, что российские войска сосредотачиваются в 4 местах: на территории России и временно оккупированном Крыму. Кстати, в Беларуси их нет.

Согласно документам, сейчас у границ Украины есть 70 тысяч военных и 50 батальонов. Однако это количество будет наращиваться.

Агрессор планирует передвигаться от границы и к границе, чтобы скрыть истинные намерения и создать ощущение неопределенности. Кроме того, российские военные могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

Перед возможным вторжением Россия проводит пропагандистскую кампанию. В частности, увеличивает количество материалов, порочащих Украину и НАТО. Все для того, чтобы в эскалации впоследствии обвинить Киев.