также в разделеОбщество
Резников обсудил оборонное сотрудничество Украины с Канадой 8
Монастырский хочет разрешить полицейским подрабатывать 14
В ВСП поступило около 250 сообщений о вмешательстве в деятельность судей 9
МВД: В Украине нехватка полицейских составляет от 10% до 30% 13
Верховная Рада существенно сокращает финансирование субсидий в 2022 году 30
Кабмин запретил увольнять беременных украинок 16
Кабмин вводит электронные дневники и журналы в школах 23
3 декабря. Картина дня 30
Минюст разъяснил, можно ли жениться несовершеннолетним 28
Украинцы смогут наблюдать звездопад Геминиды 16
Разведка сообщает о начале нового периода боеподготовки российских наемников на Донбассе 96
Под Киевом криптоферма украла электричество на 3,5 млн 43
В Черновцах «выращивали» ботов для пророссийских агитаторов 13
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности при походе в горы 8
Дело Семенченко пошло в суд 68
НАН: Население Украины сократится до 22 миллионов 63
Торговец кофе и семья из тернопольского села: СМИ нашли «украинских шпионов» ФСБ 72
За убийство девочки на Харьковщине 13-летнего парня отправили в спецучреждение 10

В Украине восемь областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19, также ожидается и девятая. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Касательно областей, которые могут выйти (из "красной" зоны - ИФ), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря - ИФ) ожидаем ещё и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Напомним, в Минздраве заявили, что украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус штамма «Омикрон», должны пройти самоизоляцию по возвращении на Родину.

В частности, для путешественников, проведших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самозащиту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5517 грн.
7
Теги