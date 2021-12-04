В Украине восемь областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19, также ожидается и девятая. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Касательно областей, которые могут выйти (из "красной" зоны - ИФ), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря - ИФ) ожидаем ещё и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Напомним, в Минздраве заявили, что украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус штамма «Омикрон», должны пройти самоизоляцию по возвращении на Родину.

В частности, для путешественников, проведших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самозащиту.