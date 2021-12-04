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3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Эйром, который находится в Украине с официальным визитом в рамках развития сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что в ходе встречи также состоялся телефонный разговор Алексея Резникова с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

Стороны рассмотрели широкий спектр приоритетных вопросов двустороннего оборонного сотрудничества в контексте развития текущей обстановки безопасности.

Канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины.
ForUm

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