Пора научиться думать о последствиях Майдана. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве Голос UA заявил директор украинского институту анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Я сомневаюсь, что в результате третьего Майдана к власти могут прийти Порошенко или Турчинов. Это нереально. У них уровень токсичности такой… Конечно, они могут поучаствовать в Майдане, но в конце их все равно отодвинут в сторону. Однако есть риск того, что к власти придут «отмороженные» радикальные группы, по сравнению с которыми Владимир Парасюк или Сашко Билый – это выпускники детского сада. Не зря в последние годы системно и последовательно прокачивают некоторых представителей правых групп начиная от Карася и заканчивая Стерненко. Я не боюсь этих людей, но как только они окажутся у власти, сразу возникнет кризис легитимности, которым моментально воспользуются внешние игроки для разгрома и раздела нашей страны. Поэтому пора научиться думать о последствиях Майданов!», – заявил Руслан Бортник.