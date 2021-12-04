также в разделеПолитика
Бывшие украинские разведчики заявляют о давлении и угрозах со стороны ОП 127
В ОП рассказали, кто сорвал госпереворот в Украине 31
Арахамия прокомментировал наличие у него гражданства США 94
В Украине ни один судья не признает Медведчука виновным по делу, где против него нет никаких доказательств 50
Опрос: Зеленский не выполнил взятые им обязательства по борьбе с коррупцией 12
Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свои взгляды 44
Лукашенко: Мы никогда не станем демократическими, как Украина 33
Кулеба не исключает, что белорусская армия может воевать против Украины 18
Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом 62
Калиниченко: Зеленскому надо использовать отношения с Донбассом и Россией, которые наладил Медведчук 15
Российский журналист: Зеленский настаивает на встрече с Путиным, но выводит его из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука 17
Совет ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление обороны 13
Шесть ошибок в обвинениях против Медведчука, которые развалят дело 29
Шарий: У меня вызывают реальное уважение люди, которые входят в политсовет ОПЗЖ, особенно Виктор Медведчук 44
Рада продлила на год действие закона об «особом статусе» ОРДЛО 12
Лавров: РФ готова к открытию отдельного канала диалога с США по Украине 24
Аваков отрицает встречу с Ахметовым 25
Чиновников обяжут декларировать двойное гражданство 35

Пора научиться думать о последствиях Майдана. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве Голос UA заявил директор украинского институту анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Я сомневаюсь, что в результате третьего Майдана к власти могут прийти Порошенко или Турчинов. Это нереально. У них уровень токсичности такой…  Конечно, они могут поучаствовать в Майдане, но в конце их все равно отодвинут в сторону. Однако есть риск того, что к власти придут «отмороженные» радикальные группы, по сравнению с которыми Владимир Парасюк или Сашко Билый – это выпускники детского сада. Не зря в последние годы системно и последовательно прокачивают некоторых представителей правых групп начиная от Карася и заканчивая Стерненко.  Я не боюсь этих людей, но как только они окажутся у власти, сразу возникнет кризис легитимности, которым моментально воспользуются внешние игроки для разгрома и раздела нашей страны. Поэтому пора научиться думать о последствиях Майданов!», – заявил Руслан Бортник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги