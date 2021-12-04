Радикальное исламское движение "Талибан" запретило принуждать афганских женщин выходить замуж. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь талибов Забигулла Муджахид, информирует УНН.

Лидер “Талибана” Хайбатулла Ахундзада подписал указ о правах женщин в Афганистане.

"Женщина — это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды", — говорится в документе.

Кроме того, новые правила запрещают насильно выдавать женщину замуж после смерти ее мужа. Вдова также имеет право вступить в наследство.

Мужчины, состоящие в нескольких браках, обязаны предоставлять равные права всем своим женам в соответствии с законами шариата.