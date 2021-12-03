Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила 3 ​​декабря, что из-за санкционных ограничений должна была сократить свой парк до 15. При этом, как сообщает белорусская служба Радио Свобода, до недавнего времени флот компании насчитывал 29 самолетов.

В компании считают, что сокращение не повлияет на уже запланированные рейсы. Имеющихся самолетов, по заявлению, «достаточно для выполнения всех регулярных рейсов в зимний сезон как регулярных, так и чартерных». К летнему сезону «Белавиа» планирует пополнить флот, приобретя самолеты и арендовав у компаний вне Европейского Союза.

«Не беспокойтесь: ограничения не повлияют на возможность выполнения рейсов, которые уже запланированы в текущем расписании. Можно смело планировать отпуск во время зимних каникул. Риска остаться в чужой стране нет. Государства, в которые сейчас выполняются рейсы, открытые для Белавиа, новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться по расписанию», – отмечают в авиакомпании.

В «Белавиа» также пообещали, что новые санкции не повлияют на цены на авиарейсы, но в целом «цены на авиабилеты меняются динамично и зависят от текущей и прогнозируемой нагрузки на рейсы, спроса на авиаперевозки в том или ином направлении и других факторов».

Пятый пакет санкций Евросоюза против Беларуси вступил в силу 2 декабря. В списке санкций Евросоюза 17 официальных лиц и 11 организаций. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в списке санкций ЕС против Беларуси всего – 183 человека и 26 юрлиц.

В список вошли национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа» и туристические компании, которые в Евросоюзе считают причастными в организации перевозки мигрантов преимущественно с Ближнего Востока к границе восточного фланга блока.