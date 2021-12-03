Запад выдвинул Беларуси ультиматум: чтобы страна стала как Украина. Об этом заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает Белта.

Он заявил, что коллективный Запад уже перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам. «От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: «демократическим, перспективным, развитым» государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, у нас собственное видение наших перспектив», - заявил политик.

Лукашенко высказал твердое убеждение, что ни среди участников совещания, где собралось все руководство страны, ни среди простых граждан, желающих нормальной жизни для себя и своих детей, не найдет того, кто пожелает, чтобы Беларусь стала второй Украиной.

«То, что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Кое-где завуалированно. Они намекают: «Ну, вопрос не во власти…» Во власти вопрос! Совсем недавно заявили: «Власть в Беларуси надо поменять. Начинать надо с президента», - рассказал глава государства. - У нас есть механизм. Выборы и так далее. Досрочные выборы, если кто-то хочет, - пожалуйста, у нас тоже есть механизм. Пусть предлагают. Поэтому я не нагнетаю обстановку!» - говорит Лукашенко.

Как сообщал ForUm, ранее Лукашенко заявил, что будет делать все для того, чтобы Украина стала нашей.

По его словам, Беларусь не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» на Донбассе или на границе с Россией.