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Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» на Донбассе или на границе с Россией.

«Они (Запад, – ред.) прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь», - сказал Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны, сообщила его пресс-служба.

«Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», - добавил он.

Тем не менее, отметил президент, «они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно». «Это порядка 8 тысяч (военных – ред.) на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены», - отметил Лукашенко.

Он напомнил про «активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину».

«У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.
ForUm

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