Александр Лукашенко заявил, что никогда не будет на стороне «националистического угара» в Украине. Об этом глава государства рассказал в интервью генеральному директору «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, передает Белта.

«Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения», - заявил Лукашенко

«Поэтому, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией. Юридически - это главное», - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» на Донбассе или на границе с Россией.