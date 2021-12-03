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Верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада издал специальный указ о правах женщин, сообщил в пятницу официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Текст указа опубликован на подконтрольных движению интернет-ресурсах, передает Интерфакс.

В документе отмечается, что руководство движения поручает всем соответствующим должностным лицам, религиоведам и старейшинам племен предпринять серьезные шаги для реализации следующих прав женщин: для заключения брака требуется согласие взрослой женщины, никто не может заставить женщин выйти замуж.

Как говорится в указе, «женщина – это не богатство, а благородный и свободный человек», никто не может отдать ее кому-либо в обмен на какие-либо блага. «После смерти мужа, по истечении шариатской идды (четыре месяца и десяти ночей или беременности), вдова не может насильно выдана замуж», - подчеркивается в указе.

В документе говорится, что вдова имеет право получить приданое от своего нового мужа.

«Женщина имеет право на фиксированную долю наследства в имуществе ее (умершего) мужа, детей, отца и других родственников. Никто не может лишить ее этого права», - отмечается в сообщении.

В указе также говорится, что тот, кто состоит в нескольких браках, обязан предоставить права всем женщинам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними.

Министерству по делам хаджа и религии поручено поощрять ученых и проповедников относительно руководящих принципов, касающихся прав женщин, чтобы через их проповеди люди могли понять, что угнетение женщин и отрицание их прав приведет к гневу Аллаха, подчеркивается в документе.

Министерству информации и культуры рекомендовано постоянно распространять полезные материалы, касающиеся прав женщин, в письменной и звуковой форме, используя свои собственные средства. Указано также в максимально возможной степени издавать наиболее важные брошюры с тем, чтобы привлечь внимание ученых к шариатским правам женщин, повысить осведомленность и предотвратить продолжающееся угнетение.

Верховный суд должен дать указание всем судам рассматривать петиции женщин, особенно вдов, относительно их прав и притеснений в отношении них в принципе и не подвергать их дискриминации.

Губернаторам и главам округов поручено в полной мере сотрудничать с этими министерствами и Верховным судом в выполнении данного указа.
ForUm

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