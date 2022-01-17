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В Министерстве обороны Украины заявляют, что работа по упрощению порядка постановки женщин на военный учет продолжается.

«В течение 2022 года продлится переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит. Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос также изучается по поводу возможных изменений», – сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Также, по ее словам, прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и «цифровизация» тех процессов, которые возможно перевести в онлайн.

Напомним, 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным - учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

Брать на учет будут не всех, ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.
ForUm

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