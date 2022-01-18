Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с военным учетом женщин, в частности, сокращения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которым женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства.

Об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на электронную петицию №22/130110-эп, которую 23 декабря 2021 года разместила на сайте ОП гражданка Яна Рашевченко. Обращение поддержали более 37 тысяч граждан.

Рассмотрев эту петицию, президент отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и не могут иметь привилегий или ограничений по признаку пола.

Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» определено, что женщин, имеющих специальность или профессию, определенную в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодных к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, берут на военный учет.

Однако, как отметил глава государства, общественный резонанс, отражающий, в частности, поданную электронную петицию, был вызван не столько нормами Конституции и законодательством Украины, сколько их неудачной реализацией, а именно: недостаточно обоснованным и поэтому слишком широким новым перечнем специальностей и профессий, согласно с которым женщин берут военный учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет.

«Учитывая высокое общественное внимание к затронутой в петиции проблематике и учитывая, что ее урегулирование законодательством Украины возложено на оборонное ведомство, я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, учитывая реальные потребности обороны государства; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин», – подчеркнул президент.

Также он поставил задачу решить вопрос применения взвешенных и общественно приемлемых подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры и определения тех профессий и специальностей, которые действительно необходимы с точки зрения постановки женщин на военный учет.

Напомним, 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным - учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

Брать на учет будут не всех, ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.