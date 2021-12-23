У Міністерстві оборони дали роз'яснення стосовно питань, які стосуються призову на військову службу жінок.

Чи будуть при проведенні трьох черг часткової мобілізації в Україні призивати жінок?

Військовий обов’язок та його зміст в Україні встановлені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Порядок призову на військову службу під час мобілізації встановлено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Призов жінок на військову службу під час мобілізації можливий за умови потреби та наявності посад, на яких можливо утримувати військовослужбовців-жінок із відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Жінки якого віку підпадають під три черги часткової мобілізації?

Під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу військовозобов’язані жінки у віці: для осіб офіцерського складу від 20 до 50 років, для інших військовозобов’язаних жінок від 20 до 40 років.

Які категорії жінок підпадають під три черги часткової мобілізації?

Призову на військову службу під час мобілізації можуть підлягати військовозобов’язані жінки які:

є громадянами України;

мають вік від 20 до 50 років, в першу чергу, які виявили бажання проходити військову службу;

перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах;

визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження військової служби за станом здоров’я;

проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності;

не проходили військової служби, але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповідні військово-облікові спеціальності;

не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Довідково. Стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Чи підпадають під ці три черги часткової мобілізації жінки, які є матерями однієї дитини або декількох дітей, також є опікунами недієздатних осіб, інвалідів, що є годувальниками у родині тощо?

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки: усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, а також жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання).

Де будуть проходити службу жінки, які підпадають під ці три черги часткової мобілізації?

Більшість жінок, призваних під час мобілізації, будуть проходити військову службу на медичних посадах (санінструктор, лікар), а також у підрозділах зв’язку та логістики.