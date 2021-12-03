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На шахте «Артем-1» в Кривом Роге в результате обвала погиб 48-летний горняк.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«О гибели горняка сообщают из Кривого Рога. Обрушение произошло ночью 2 декабря на шахте Артем-1 (ЧП «Свитекс»). Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб», - написал он.

По факту гибели человека правоохранители внесли сведения по ч.2 ст. 272 УК Украины в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
ForUm

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