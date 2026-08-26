Трагедія у Кривому Розі: На шахті загинули троє гірників

У Кривому Розі вранці 26 серпня на шахті Криворізька (Родіна) обірвалась баддя спуску та підйому працівників, загинули троє гірників.

Про це у Фейсбуці повідомив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Трагедія у Кривому Розі. Близько 4:00 на шахті Криворізька (Родіна) обірвалась баддя для спуску та підйому працівників", – написав він.

За словами народного депутата, станом на 10:40 з неофіційних джерел відомо про 3 загиблих гірників, доля ще 2 - невідома.

Згодом рятувальники витягли тіла трьох загиблих гірників з шахти у Кривому Розі.

"Під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Тіла всіх трьох загиблих вилучили за допомогою альпіністського спорядження та транспортували гірничими виробками на поверхню шахти", - повідомляє Державний воєнізований гірничорятувальний загін.

Зазначається, що внаслідок надзвичайної ситуації троє робітників опинилися в зумпфовій частині ствола шахти на горизонті -1568 м (зумпф — це найнижча точка шахтного ствола нижче робочого горизонту, де збирається вода). Оперативно прибувши на місце події, гірничорятувальники виявили тіло одного з гірників на технологічному містку. Інші двоє працівників опинилися під водою. Для їх пошуку та деблокування залучили водолазів гірничорятувального підрозділу.

Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 29 гірничорятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки.