﻿
Надзвичайні події

Після обстрілу окупантів почало затоплювати шахту поблизу Добропілля

В ніч на 8 серпня російська армія обстріляла територію шахти поблизу міста Добропілля на Донеччині. Внаслідок удару почалось затоплення копалень, усіх працівників оперативно вивели на поверхню.

Про це повідомив народний депутат України та голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.

За його даними, ворог атакував територію державного підприємства "Добропіллявугілля-видобуток", обстріл пошкодив підстанцію потужністю 110 кіловат, що призвело до знеструмлення шахти.

"Ситуація на підприємстві критична. Йде загазування, а головне - затоплення копальні. Ймовірніше за все шахта Добропільська, її лави, зокрема, недавно відкриті, будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади, для регіону", - зазначив Волинець.

Він додав, що усіх дев’ятьох працівників, які в момент знеструмлення перебували у вибої, успішно евакуювали на поверхню.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

обстрілшахтаДонеччинаокупантирашистиДобропілля
Читайте також

Трамп може окремо зустрітися із Зеленським перед тристороннім самітом
08.08.2025 07:53:01
Трамп може окремо зустрітися із Зеленським перед тристороннім самітом
Нічна дронова атака на Київщину: є постраждалі та руйнування
08.08.2025 07:15:37
Нічна дронова атака на Київщину: є постраждалі та руйнування
Погода 8 серпня: сонячно та без опадів
08.08.2025 06:57:37
Погода 8 серпня: сонячно та без опадів
