В урановій шахті після затоплення зникли двоє робітників

На шахті «Інгульська» в Кіровоградській області, яка належить Східному гірничо-збагачувальному комбінату, сталося затоплення. Двоє працівників зникли, їх шукають понад добу.

Про це 12 листопада повідомили Міністерство енергетики та пресслужба комбінату.

Так, за інформацією СхідГЗК, 11 листопада 2025 року близько 14.30 на Інгульській шахті державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» трапився нещасний випадок. На одному з горизонтів Центрального родовища Інгульської шахти стався витік твердіючої суміші. З двома працівниками підрядної організації, які перебували поряд з місцем події, зник зв’язок.

«Невідкладно був введений в дію план ліквідації аварій. Інформація про нещасний випадок була направлена всім відповідним органам та службам у встановлені законодавством терміни», — сказано в повідомленні.

На комбінаті зазначили, що тривають аварійно-пошукові роботи. Розслідуванням обставин нещасного випадку займатиметься комісія, створена Державною службою з питань праці.

У Міненерго уточнили, що на шахті у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта. На аварійній ділянці перебували четверо працівників ПП «Світекс». Двоє з них самостійно вийшли з зони аварії, але доля ще двох працівників станом на 14:00 12 листопада залишається невідомою.

Інгульська шахта розташована в селі Неопалимівка на відстані 8 км у південно-східному напрямку від Кропивницького. Заснована в лютому 1967 року. Перший ешелон руди видобуто і відправлено на гідрометалургійний завод у 1971 році.

Шахта відпрацьовує Мічурінське й Центральне родовища урану. Рудні поклади відпрацьовуються на глибинах від 160 до 420 метрів. Виробнича потужність — 470 тис. тонн руди на рік.

Поряд з традиційною гірничою технологією видобутку урану на шахті використовувався метод підземного блокового вилуговування.