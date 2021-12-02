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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном».

Макрон жаловался на поведение Джонсона по окончанию разговора лидеров по телефону, который проходил после того, как 24 ноября затонула лодка с беженцами в Ла-Манше, передает «Деловая столица» со ссылкой на The Guardian.

«Мы ведем взрослые беседы, но до и после он кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну… под руководством клоуна», — сказал Макрон.

Французский президент был возмущен постом Джонсона в Twitter, в котором изложен план из пяти пунктов по решению проблемы пересечения Ла-Манша.

«Два дня назад я серьезно говорил с премьер-министром Джонсоном. Меня удивляют несерьезные методы. Мы не передаем информацию от одного лидера другому по этим вопросам посредством твитов и писем, которые мы публикуем», — сказал Макрон на пресс-конференции в пятницу после твита британского премьера.  

Напомним, 24 ноября в проливе Ла-Манш затонула лодка с мигрантами, направлявшимися в Великобританию, в результате чего погибли 27 человек.
ForUm

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