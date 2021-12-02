Глава WTA Стив Саймон официально сообщил, что ассоциация приняла решение приостановить проведение всех турниров в Китае из-за исчезновения теннисистки Пэн Шуай.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт WTA.

«При полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не позволяют свободно общаться и, похоже, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень озабочен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году», – сообщил руководитель WTA Стив Саймон.

Как сообщал ForUm, 35-летняя Пенг Шуай, звездная чемпионка турниров Уимблдон и Фрэнч Оупен, 2 ноября опубликовала в китайской соцсети Weibo пост, в котором обвинила бывшего вице-премьера Гаоли Чжана в изнасиловании.

После этого Шуай не выходила на связь более двух недель.

22 ноября китайское государственное агентство новостей обнародовало заявление якобы от имени Пэнг, которое вызвало еще большее беспокойство известных теннисистов по всему миру, а также Женской федерации тенниса.