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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провел 30-минутный видеоразговор с китайской теннисисткой Пэнг Шуай.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу МОК.

В разговоре со спортсменкой, о состоянии которой обеспокоились  после ее резонансного поста в соцсети и исчезновения, также приняли участие председатель комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член комитета от Китая Ли Линвэй.

«По словам Эммы Терхо, Пэнг Шуай выглядела расслабленной и согласилась поддерживать с ней связь. Президент МОК пригласил спортсменку на обед в январе, когда он прилетит в Пекин, и она с радостью согласилась», - говорится в сообщении.

Как отмечается, теннисистка сказала, что с ней все в порядке, поблагодарила представителей МОК за заботу, но попросила уважать ее частную жизнь. Она добавила, что хотела бы и дальше заниматься теннисом.

Напомним, 35-летняя Пэнг Шуай, чемпионка турниров Уимблдон и Фрэнч Оупен, 2 ноября выложила в китайской соцсети Weibo пост, в котором обвинила бывшего вице-премьера Гаоли Чжана в изнасиловании.

После этого Пэнг Шуай не выходила на связь более двух недель.

Ранее на этой неделе китайское государственное агентство новостей обнародовало заявление якобы от ее имени, которое вызвало еще большее беспокойство известных теннисистов по всему миру.
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