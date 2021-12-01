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Полиция задержала подозреваемых в свержении ханукального светильника со свечами в центре Днипра.

По данным ведомства, за совершение хулиганских действий на Европейской площади полицейские Днипра установили пять местных жителей.

«Проведенными мероприятиями полицейские отделения полиции №7 Днепровского районного управления полиции установили пятерых парней от 17 до 20 лет и доставили их в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

Решается вопрос определения роли и предоставления квалификации действиям каждого участника события.

По данному факту следователем осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал ForUm, 29 ноября около 5:55 в Шевченковском районе Днипра участники происшествия свалили ханукальный светильник и скрылись.
ForUm

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