Полиция Днипра открыла уголовное производство по факту хулиганских действий на центральной площади города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неизвестные свалили ханукальный светильник и скрылись с места происшествия.

Событие произошло 29 ноября около 5:55 на Европейской площади в Шевченковском районе Днипра. Неизвестные, подойдя к Ханукии, повалили ее на пол и скрылись.

Следственные отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц.