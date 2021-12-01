Александр Лукашенко не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Киселеву, сообщает БелТА.

Лукашенко задали вопрос относительно недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе, в частности в Польше.

«Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», - сказал он.

«Какое ядерное оружие?» - уточнил Киселев. «Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР, - ред.), все сараи стоят на месте», - заявил Лукашенко.

Как сообщал ForUm, ранее Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это «будет нужно для безопасности Союзного государства», но при этом надеется, что «такого никогда не будет».