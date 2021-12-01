Смерть в Полтавском СИЗО 20-летней девушки, осужденной за убийство инструктора тира, расследуют по статьям Уголовного кодекса об умышленном убийстве и ненадлежащем отношении медиков к своим обязанностям, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Девушка, осужденная за умышленное убийство инструктора тира, совершенном в феврале 2020 года, находилась под стражей до вступления приговора в законную силу.

В понедельник, 29 ноября, поздно вечером она упала в обморок. Медицинские работники учреждения и врачи скорой медицинской помощи, которых срочно вызвали, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось.

Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 140 УК Украины (преднамеренное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больного).

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые в совокупности с другими доказательствами позволят установить причину смерти.

Также в целях выяснения качества и полноты предоставленной девушке медицинской помощи Полтавской областной прокуратурой инициировано проведение служебных расследований в соответствующих медицинских учреждениях.

Напомним, 20-летняя уроженка Днипра, временно проживавшая в Полтаве, в сентябре этого года приговором Октябрьского районного суда Полтавы приговорена к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство инструктора тира (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Речь идет о происшествии в стрелковом тире, расположенном в Полтаве, на ул. Орлика, где после прохождения инструктажа девушка совершала стрельбу из разных видов огнестрельного оружия. В дальнейшем она повернулась к инструктору, стоявшему позади, следя за соблюдением техники безопасности, и из малокалиберного пистолета Марголина не менее 5 раз выстрелила в него, причинив потерпевшему телесные повреждения несовместимые с жизнью.