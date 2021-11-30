29 ноября в Полтавском учреждении исполнения наказаний умерла Вероника Моторина, которую признали виновной в убийстве инструктора тира. Эту информацию Суспильному подтвердил руководитель областного центра экстренной медпомощи Дмитрий Лавренко.
Вызов в бригаду экстренной медицинской помощи в Полтавское учреждение исполнения наказаний поступил 29 ноября в 19:32. Врачи выполняли реанимационные мероприятия. В 20:53 медики констатировали биологическую смерть девушки.
Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Ольга Кузнецова, причину смерти осужденной должны установить во время судмедэкспертизы. Внешне признаков насильственной смерти не было. До приезда «скорой» помощь ей оказывали работники учреждения исполнения наказаний.
Веронике Моториной, обвиняемой в умышленном убийстве инструктора полтавского тира в феврале 2020-го, 28 сентября вынесли приговор. Ее лишили свободы на 15 лет.
Адвокат девушки Андрей Евдокименко подал апелляцию на решение суда.
По данным правоохранителей, 7 февраля 2020-го года девушка пришла в заведение и из принадлежащего тиру пистолета выстрелила в 64-летнего Сергея Смольянинова. Он погиб на месте.
Во время судебного разбирательства Моторина сказала, что работника тира ранила случайно.
Это дело расследовали по части первой статьи «Умышленное убийство». Санкция – от 7 до 15 лет лишения свободы.
Под стражей Вероника Моторина находилась от 8 февраля 2020 года.
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