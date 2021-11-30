29 ноября в Полтавском учреждении исполнения наказаний умерла Вероника Моторина, которую признали виновной в убийстве инструктора тира. Эту информацию Суспильному подтвердил руководитель областного центра экстренной медпомощи Дмитрий Лавренко.

Вызов в бригаду экстренной медицинской помощи в Полтавское учреждение исполнения наказаний поступил 29 ноября в 19:32. Врачи выполняли реанимационные мероприятия. В 20:53 медики констатировали биологическую смерть девушки.

Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Ольга Кузнецова, причину смерти осужденной должны установить во время судмедэкспертизы. Внешне признаков насильственной смерти не было. До приезда «скорой» помощь ей ​​оказывали работники учреждения исполнения наказаний.

Веронике Моториной, обвиняемой в умышленном убийстве инструктора полтавского тира в феврале 2020-го, 28 сентября вынесли приговор. Ее лишили свободы на 15 лет.

Адвокат девушки Андрей Евдокименко подал апелляцию на решение суда.

По данным правоохранителей, 7 февраля 2020-го года девушка пришла в заведение и из принадлежащего тиру пистолета выстрелила в 64-летнего Сергея Смольянинова. Он погиб на месте.

Во время судебного разбирательства Моторина сказала, что работника тира ранила случайно.

Это дело расследовали по части первой статьи «Умышленное убийство». Санкция – от 7 до 15 лет лишения свободы.

Под стражей Вероника Моторина находилась от 8 февраля 2020 года.