Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал участников массовых акциях 1 декабря соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

«Я участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил», - написал он в Facebook.

«Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций.

Украина у нас одна! И наша с вами обязанность ее защищать. Как на фронте, так и в тылу.

Будем достойны этой ответственной и высокой миссии», - призвал министр.