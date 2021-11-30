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Тему продолжения транзита российского газа через Украину после 2024 года можно будет обсуждать, если у «Газпрома» появятся покупатели на это топливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты во вторник попросили Пескова прокомментировать слова главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении контракта о транзите газа после 2024 года, и поинтересовались, когда этот диалог может начаться. «Что касается транзитных дел, то этот вопрос нужно адресовать «Газпрому», - ответил Песков.

Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для того, чтобы отправить газ транзитом, сначала нужно найти конечных покупателей в Европе.

«Пока «Газпром» не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать», - сказал Песков.
ForUm

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