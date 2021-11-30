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Глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Об этом он заявил в комментарии международному информационному агентству Reuters.

«Нет ничего: ни намеков, ни формальных, ни неформальных обсуждений. Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что каждая сторона хотела бы продления соглашения о транзите, но россияне не хотят даже начинать эти дискуссии», — сказал Витренко.

По его словам, после сертификации и, соответственно, запуска газопровода «Северный поток - 2» «Газпром» не будет зависеть от украинской газотранспортной системы для транзита в страны ЕС.

Витренко подчеркнул, что хоть «Нафтогаз» и был вовлечен в процесс сертификации «Северного потока-2», у украинской стороны нет механизмов остановки решения о его запуске.

Он добавил, что Украина обратится в международный суд, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского права.

 

Действующий договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транспортировку газа был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает, что в 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.
ForUm

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