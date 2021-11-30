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За сутки 29 ноября в Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 749 человек;
  • летальных исходов – 561;
  • выздоровели – 25 318 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 438 381 человек;
  • выздоровело – 2 946 032 человека;
  • летальных исходов – 85 975;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 869 089.

С начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. В общей сложности проведено 24 514 289 прививок.
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