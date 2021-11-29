Московский городской суд признал законным штраф в размере 100 тыс. рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотических средств в двух интервью на YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы оставлена без удовлетворения», - сказал представитель суда.

Зюзинский суд Москвы в октябре признал Дудя виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей. В решении суда говорится, что в интервью с Ивангаем и Моргенштерном имеются признаки психологического воздействия на широкого массового адресата с целью формирования положительного смыслового представления о наркотиках и их употреблении, что является эмоционально-смысловым компонентом установки на их употребление.

Представитель блогера в суде просил прекратить административное дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. Дудю вменяли пропаганду наркотиков с использованием интернета. Речь шла о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Как поясняла директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ.