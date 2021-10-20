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Зюзинский суд Москвы назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей журналисту и блогеру Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков в его интервью.

Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда в среду.

На заседании присутствовал только адвокат, самого журналиста в суде не было.

Административное дело было возбуждено в апреле 2021 года после обращения в МВД организации «Лиги безопасного интернета».

Директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что в ходе административного расследования были проведены «официальные экспертизы», которые подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским рэп-исполнителем Моргенштерном (Алишер Валеев).
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