Врачи считают, что новый штамм коронавируса, получивший в ВОЗ название «омикрон», сопровождается умеренными симптомами, может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение, сообщают западные СМИ.

По словам члена независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, профессора Адама Финна, поступающие из ЮАР данные указывают, что случаи этого штамма не являются «особенно серьезными», передает Интерфакс.

Он отметил, что потери обоняния и вкуса при «омикроне» не наблюдается. Пациенты испытывают утомляемость и учащенное сердцебиение. При этом он добавил, что пока слишком рано с полной уверенностью говорить о каких-либо особенных симптомах протекания болезни при заражении «омикроном», так как штамм еще мало изучен.

Со своей стороны председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС рассказала, что примерно 18 ноября она начала наблюдать случаи, когда у пациентов проявлялись «необычные симптомы», которые отличались от тех, которые обычно бывают при варианте коронавируса «дельта».

«Все началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова», - добавила она.

Кетзи также сказала, что у мужчины «першило в горле», но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи. По ее словам, симптомы у пациентов с этим штаммом «чрезвычайно мягкие».

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.