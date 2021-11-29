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29 ноября в 9:05 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Немирове Винницкого района на улице Соборной ощущается резкий запах аммиака.

По данным ГосЧС, спасатели во время проведения разведки на месте вызова выяснили, что в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны на одном из местных предприятий идет утечка безводного аммиака.

Сразу были предприняты меры по предотвращению распространения облака. На месте чрезвычайного происшествия эвакуированы люди (с учетом возможного направления движения облака), продолжается откачка аммиака из цистерны. Продолжается осаждение паров газа с использованием распыленных водных струй.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС, отделение РХБЗ АРЗ СП. Ситуация контролируется.
ForUm

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