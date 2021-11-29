Президент Южной Африки при поддержке ВОЗ призвал отменить запрет на взъезд из ЮАР и других африканских стран, который ввели многие государства; Британия возвращает маски и «красный список», Израиль - вообще закрывается от всех иностранцев. Так страны мира реагируют на обнаружение нового штамма коронавируса, который обозначили греческой буквой «омикрон», пишет ВВС.

Новый штамм, по предварительным данным, более заразен, чем предыдущие, и Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как «повод для озабоченности».

В то же время ВОЗ осудила страны, которые поспешно вводят новые ограничения на границах, и призвала их подходить к делу, основываясь на научных данных и оценках рисков.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса в воскресенье выступил с речью, в которой резко осудил запрет на въезд из ЮАР и соседних с ней стран, который ввели, в частности, США, Британия, ЕС и Россия.

«Единственное, что этот запрет понесет за собой, это дальнейшее разрушение экономики в странах, которых он коснулся», - сказал Рамафоса.

Президент подчеркнул, что научного обоснования подобный запрет не имеет и остановить распространение нового штамма не сможет.

Рамафоса назвал ограничения дискриминацией против африканских стран и призвал государства, наложившие запрет на въезд из них, немедленно его отменить.

Всемирная организация здравоохранения также осудила запреты на въезд из ЮАР и соседних африканских стран.

«Ограничения на путешествия могут сыграть незначительную роль в сокращении распространения Covid-19, но на жизнях людей они скажутся тяжелейшим образом», - заявила в воскресенье доктор Матшидисо Моэти, директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки.

Вместо ограничений на границах она призвала государства следовать научно проверенным международным медико-санитарным правилам ВОЗ, признанным 190 странами мира.

В последние дни, реагируя на появление «омикрона», ограничения вернули многие страны, в частности:

США, Евросоюз и Канада запретили въезд иностранцев из стран Южной Африки.

Австралия в субботу не только запретила въезд иностранцев из Южной Африки, но и вообще на две недели отменила авиарейсы из стран региона.

Япония с субботы ввела для прибывающих из Южной Африки десятидневный карантин с четырьмя тестами.