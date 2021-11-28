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Лидер партии Евросолидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявления нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, которые он сделал во время пресс-марафона, пишет Новое время.

В частности, во время интервью телеканалу Прямой Порошенко вспомнил высказывания президента об украинских разведчиках. По его словам, «разведка — это те, кого носят на руках», а их работу «нельзя мотивировать ничем, кроме одного — любви к Украине». По словам политика, «за плечами разведчиков стоят блестящие операции, которые в свое время разрушили проект [президента РФ Владимира] Путина».

«Владимир Александрович, я вам — не Петя. И прекратите, пожалуйста, эту практику невоспитанного человека. Я многое могу простить любому. И как христианин, как верующий и как воспитанный человек. Но то, что господин Зеленский намолол, не может меня не огорчать. Не важно, как он меня назвал, я еще раз говорю: это отбросим. Но когда он элиту Вооруженных Сил назвал авантюристами— это оскорбление для всех разведчиков. Более того, это оскорбление для всех воинов. Это значит, что он не понимает, не уважает и не любит украинскую армию. И, конечно, лучше бы он молчал», — сказал Порошенко.

Он добавил, что основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс и журналист Христо Грозев заявили, что им «стыдно за пресс-конференцию Зеленского», поэтому «стыдно должно быть всем нам».

Порошенко считает, что украинцы не получили ответа на вопросы, которые их волновали, а сам пресс-марафон «вызывает серьезную обеспокоенность не только у граждан и журналистов, а и у международных партнеров».

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он признал, что спецоперация по захвату боевиков ЧВК Вагнера планировалась и назвал ее «позорной» для украинской разведки.

По мнению Зеленского, принудительная посадка в Украине самолета с наемниками могла испортить отношения с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, поскольку на борту рейса Turkish Airlines Минск — Стамбул были бы граждане Турции, а тогдашнее руководство Главного управления разведки Минобороны не сообщало Анкаре о плане.

«Я бы никогда не въехал в эту стену», — прокомментировал президент.

Зеленский также обвинил экс-главу ГУР МО Василия Бурбу в том, что он «слил информацию» в прессу. Кроме того, он заявил, что бывший руководитель ГУР предлагал ему передать формулу «вакцины от коронавируса» США и Китаю, и назвал его «авантюристом и аферистом».
ForUm

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