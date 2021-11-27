Чиновники Государственного департамента США обсуждают с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским информацию, озвученную им на пресс-конференции, относительно возможной подготовки государственного переворота в Украине.

Как пишет Слово и Дело, об этом написала американская журналистка Кайли Этвуд, ссылаясь на комментарий помощницы государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы поддерживаем связь с украинским правительством, чтобы обсудить это дальше, и мы работаем над получением дополнительной информации», - заявила журналистам главный дипломат Госдепартамента по Европе Карен Донфрид сегодня утром после заявления президента Зеленского о том, что планируется государственный переворот» - написала Этвуд.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота.

«У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация», - сказал он на пресс-марафоне «30 вопросов к президенту Украины» в Киеве в пятницу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах России по участию в госперевороте в стране.

Информация, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот - сплошная ложь, заявил бизнесмен Ринат Ахметов.

«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», - передала слова бизнесмена пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.