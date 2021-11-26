СБУ нейтрализовала в Киеве транснациональную преступную группировку, члены которой подделывали удостоверения представителей дипломатической мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фальшивые документы сбывали своим клиентам, сообщил пресс-центр ведомства.

Среди них выходцы из стран с повышенной террористической угрозой, в том числе с Ближнего Востока. Иностранцы использовали «удостоверения» во избежание пограничных и таможенных процедур под видом участников дипмиссии.

По предварительным данным, за «услугами» злоумышленников обращались сотни нелегалов. Через получение «дипломатического» иммунитета они планировали незаконно пересекать госграницы разных стран.

Установлено, что в состав группировки входило несколько жителей столицы. Для маскировки противоправной деятельности они зарегистрировали две общественные организации и создали «ведомственный» сайт с названиями похожими на официальные обозначения дипломатической миссии.

Готовую подделку злоумышленники продавали за 1,5 тыс. евро за одно «удостоверение».

Правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов группировки при передаче иностранцу фальшивого удостоверения.

В ходе обысков по адресам проживания дельцов, а также в местах изготовления и хранения поддельных документов обнаружена:

компьютерная техника, средства связи и черновые записи с доказательствами незаконных действий;

поддельные удостоверения и печати «общественных организаций».

По материалам СБУ, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений и избрании судом мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.