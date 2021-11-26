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В ходе следственно-оперативных действий в Черниговской области установлено местонахождение скрытого арсенала незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщил пресс-центр СБУ.

Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями.

Средства поражения обнаружены на территории двух частных охотничьих баз, расположенных вблизи границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Во время обысков по местам расположения объектов и адресам проживания представителей их администрации правоохранители изъяли:

  • ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм,
  • 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,
  • пистолет Макарова,
  • револьвер,
  • почти 400 патронов разного калибра,
  • дымовую шашку.

Кроме того, выявлено более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

Выявленные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности по привлечению к ответственности виновных лиц.
ForUm

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