Комитет избирателей провел анализ выполнения обещаний, озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским во время первого пресс-марафона, состоявшегося 10 октября 2019 года.

После 2,5 лет пребывания у власти большинство ключевых обещаний не было выполнено. Среди невыполненного: заявления Зеленского о снижении тарифов, оценка президентом военных угроз со стороны Беларуси, реализация политики кумовства и т.д. При этом по отдельным вопросам позиция Зеленского существенно изменилась (например, закрытие СМИ и отношение к влиянию олигархов на фракцию «Слуга народа»). В то же время, Зеленский является последовательным в выполнении обещаний относительно отказа дать воду в Крым, невозможности проведения выборов в ОРДЛО до возвращения под контроль границы, смены руководства МВД в случае отсутствия результатов по делу Шеремета, легализации игорного бизнеса.

«Я убежу олигархов не вмешиваться в редакционную политику телеканалов»

В ноябре 2021 года Зеленский подписал т.н. закон об олигархах, одна из целей которого – лишение влияния олигархов на медиа. Однако президенту не удалось мирно договориться по поводу невмешательства в редакционную политику телеканалов, о чем свидетельствует публичный отказ депутатов «Слуги народа» посещать телеканалы Рината Ахметова.

«Я как президент не могу открывать или закрывать сайты»

В феврале 2021 Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми юридических лиц, среди которых телеканалы «112 Украина», NewsOne, Zik. Среди ограничительных мер: аннулирование или остановка лицензий телеканалов.

«Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Я не хочу даже влиять на это. Это будут разбираться правоохранительные органы»

Несмотря на соответствующие заявления Зеленского, на данный момент Порошенко не был привлечен к юридической ответственности. В начале ноября 2021 г. Порошенко заявил, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, 40 из которых закрыто.

«Люди проверили мой бизнес. Они все обо мне знают»

В октябре 2021 г. было опубликовано журналистское расследование, согласно которому оффшорные компании Зеленского и его окружение с 2012 г. получили 40 млн долл. от оффшорных компаний Коломойского. Перевод средств проходил через Приватбанк, его кипрский филиал. В Офисе президента не отрицали использование оффшоров, однако указали, что таким образом не производилось отмывание каких-либо средств.

«Кого из родственников я назначил? Назовите одну фамилию. Люди очень хотят доверять людям, которых я привожу. Будут ошибки – будем увольнять людей»

По данным КИУ, после прихода Зеленского к власти на государственных должностях оказались более 30 человек, которые ранее работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, оказывали услуги компании, сотрудничавшие с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружения. Даже если президент прямо не влиял на назначение этих лиц, это не отрицает тот факт, что именно после прихода к власти Зеленского эти люди оказались на своих должностях. При этом, как свидетельствует практика, Зеленский не слишком склонен увольнять людей из своего ближайшего окружения. Даже в случае наличия компрометирующих материалов или скандального поведения.

«Вопрос воды (ред. – в Крым) не обсуждается»

На сегодня украинские власти выполняют обещание не предоставлять воду в Крым.

«Нет группы влияния какого-либо олигарха во фракции «Слуга народа», это бред»

В июне 2021 г. глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что на каждую фракцию парламента влияют олигархи. «Есть ли влияние? Есть у всех фракций, если какая-то фракция заявляет, что на нее нет влияния олигархов, то она лжет», - ответил он на вопрос о влиянии олигархов на «Слугу народа». Эксперты отмечают, что одной из причин отставки Разумкова стала позиция по законопроекту об олигархах.

«Если я почувствую, что все готовы что-то делать для остановки войны, мы будем это делать и говорить о формате вывода войск и так далее. Если мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу, если я это почувствую, мы уйдем от этого плана и будем искать другой вариант»

Зеленский выполняет обещание не проводить выборы на Донбассе до возвращения под контроль границы.

«Я хочу, чтобы мы закончили это дело (ред. – дело об убийстве журналиста П. Шеремета). Если до того срока, до которого мы говорили, не будет результата, то будем менять руководство»

В июле 2021 г. Верховная Рада приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Одной из причин отставки эксперты называли отсутствие прогресса в деле убийства Шеремета.

«Легализация игорного бизнеса нужна. Это позволит построить новые отели и убрать «игровую историю» с улиц»

В августе 2020 года Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

«Президент Лукашенко заверил, что на территории Беларуси только белорусские военные. Угрозы российского вторжения с той стороны нет»

В июне 2021 года Зеленский признал, что кроме угроз со стороны России, сейчас для Украины существуют риски и со стороны Беларуси.

«Международный валютный фонд требует, чтобы были рыночные цены. Для нашей страны это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы их убавляем. Это и есть наша задача»

По данным Государственной службы статистики, за последний год тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 35%.

Как сообщал ForUm, днем 25 ноября в Офисе президента неожиданно анонсировали проведение президентом пресс-марафона 26 ноября.