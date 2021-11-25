В эту пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ.

«Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д. В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов», - заявили в ОП.

Пресс-марафон «30 вопросов Президенту Украины» начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса главы государства и ведущих украинских телеканалах.