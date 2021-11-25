также в разделеПолитика
НАПК проводит полную проверку декларации ярого борца с коррупцией нардепа Александры Устиновой, которая 2 года скрывает доходы супруга 27
Кулеба: ЕС будет снимать санкции с чиновников Януковича из-за отсутствия судебных решений 12
Разумков объяснил свое голосование на СНБО по санкциям 21
Зеленский уже почти полгода затягивает подписание законопроекта о военных преступниках 12
Зеленский заявил о создании национальной авиакомпании 35
Аваков и Разумков дали показания о незаконности санкций СНБО против граждан Украины 30
В ОП отрицают использование вертолетов ГосЧС на праздновании юбилея Ермака 29
Медиа Группа Украина: «Слуги народа» бойкотируют каналы Ахметова из-за вагнергейта 80
Reuters: Вторжение России в Украину вряд ли «неизбежно» 49
ЕС призвал Москву отменить указ о «гуманитарной поддержке» Донбасса 25
Новинский объяснил, почему внес залог за Труханова 31
Рейтинг партий: Поддержка «Европейской солидарности» растет 28
«Слуги народа» будут игнорировать телеканалы Ахметова 53
Кабмин разработал план борьбы с влиянием олигархов 34
Международный эксперт: Зеленский, преследуя Медведчука и «Оппозиционную платформу – За жизнь», разозлил Москву 33
Президентский рейтинг: Зеленский во втором туре проиграл бы Разумкову 783
Эксперт: Коррупцией в Украине занимаются избранные и в рамках дозволенного 15
В случае вторжения России Рада соберется за несколько часов 26

В эту пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ.

«Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д. В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов», - заявили в ОП.

Пресс-марафон «30 вопросов Президенту Украины» начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса главы государства и ведущих украинских телеканалах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги