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Те или иные должностные лица могут использовать ведомственную авиацию, согласно протоколам, это является обычной практикой.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил на брифинге, отвечая на вопрос о возможных перелетах руководства Офиса президента вертолетами ГСЧС, передает Укринформ.

«Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет», - проинформировал Монастырский.

Он отметил, что это «совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, (определенной, — ред.) процедуры, используют ведомственную авиацию».

«Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но согласно протоколам, это (ведомственная авиация – ред.) (может – ред.) использоваться соответствующими должностными лицами», - уточнил министр.

Как сообщал ForUm, 24 ноября издание Украинская правда в журналистском расследовании сообщило, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче, якобы используя вертолеты ГСЧС для доставки людей в резиденцию в Карпатах.

Затем в Офисе президента опровергли информацию о якобы использовании вертолетов Государственной службы чрезвычайных ситуаций для доставки гостей в резиденцию в Карпатах.
ForUm

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