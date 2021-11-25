В Офисе президента отрицают использование вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перевозки гостей на юбилей главы ОП Андрея Ермака, о чем говорится в материалах Украинской правды.

«Официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности.

Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГосЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью», - заявили в ОП.

Там заявляют, что в пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

«Пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользование соответствующими объектами», - говорится в заявлении.

Там утверждают, что из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышев, который находился в те дни в Ривном и передвигался на автомобиле.

В ОП заявили, что Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента.

В заявлении указано, что Офис Президента получил информационный запрос от Михаила Ткача только 24 ноября, то есть уже в день выхода его репортажа и всего за несколько часов до обнародования материала. «Учитывая, что анонсировать этот репортаж Ткач начал еще 22 ноября, вывод может быть только один, а именно: получение комментария от Офиса президента и не предполагалось при подготовке материала, а запрос мог быть направлен сугубо формально», - заявили у Зеленского.

Сам глава ОП Андрей Ермак также опубликовал на своей странице в Фейсбуке опровержение информации журналистов, которое во много дублирует реакцию на официальной странице.