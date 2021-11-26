также в разделеОбщество
СБУ нашла схрон оружия у границы с Россией и Беларусью 5
На Закарпатье дельцы подделали COVID-сертификаты для почти 5 тысяч человек 8
Судно Delfi, пролежавшее 9 месяцев на одесском пляже, продадут на слом 12
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой 70
Введение второй дозы COVID-вакцины просрочили около 150 тысяч украинцев 10
ЕС не будет пускать невакцинированных туристов из третьих стран с 1 марта 12
Глава МВД об авиации ГосЧС для юбилея Ермака: Обычная практика 20
25 ноября. Картина дня 18
В Украине можно получить психологическую помощь после COVID-19 19
Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в декабре 38
В Украине потеплеет 10
Укрзализныця продлила действие скидки на отели Reikartz для пассажиров 22
В СБУ не знают об американце, якобы бежавшем из Украины в Беларусь 25
В Украине заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД 17
Bloomberg: Россия с прошлой недели перебрасывает войска в Крым 49
В Краматорске мужчина в розыске сам на себя вызвал патрульных 34
ОГА попросила оставить Львовщину в «красной» зоне 8
СБУ ликвидировала канал контрабанды пороха в РФ: вещество перевозили в пассажирском автобусе 15

Львовские патрульные обнаружили и задержали лиц, совершавших акт вандализма на польских военных захоронениях.

По данным полиции, 25 ноября около 17:00 патрульные 4 батальона заметили трех неизвестных лиц возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а затем зашли на территорию кладбища.

Инспекторы, потеряв их из виду, решили обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.

Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили, это 43- и 49-летние жители Донецкой области.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Директор Музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай рассказал, что на польских военных захоронениях черной краской нарисовали надпись «За Степана Бендер» и сделали сине-желтые и красно-черные полоски краской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2758 грн.
10
Теги