Львовские патрульные обнаружили и задержали лиц, совершавших акт вандализма на польских военных захоронениях.

По данным полиции, 25 ноября около 17:00 патрульные 4 батальона заметили трех неизвестных лиц возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а затем зашли на территорию кладбища.

Инспекторы, потеряв их из виду, решили обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.

Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили, это 43- и 49-летние жители Донецкой области.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Директор Музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай рассказал, что на польских военных захоронениях черной краской нарисовали надпись «За Степана Бендер» и сделали сине-желтые и красно-черные полоски краской.