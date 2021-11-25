также в разделеОбщество
СБУ ликвидировала канал контрабанды пороха в РФ: вещество перевозили в пассажирском автобусе 12
На Донбассе определили места под новые аэропорты, нужно подтверждение Генштаба ВСУ 43
На Херсонщине разоблачили мощную ботоферму, работавшую на РФ 16
В МОН уверяют, что строительство «Президентского университета» не приведет к застройке ВДНХ 11
По делу о покушении на Шефира обыскали депутата «Евросолидарности» 70
Сообщили о подозрении членам банды, от пыток которых погибли два человека 13
Канада планирует усилить военную помощь Украине 10
СБУ разоблачила военного, шпионившего за боевой авиацией и ПВО 15
24 ноября. Картина дня 13
В СНБО рассказали о российском следе в марше антивакцинаторов 17
Украинцы назвали политика, которому доверяют больше всего 86
В Украине расширили список медикаментов для лечения COVID-19 12
СМИ: Киевская судья задекларировала дорогие авто и загородное имение как «подарки» 29
В Минобразования рассказали о судьбе научной степени Киви 33
Антивакцинаторы пришли на акцию протеста в Киеве с QR-кодами «Единой России» 29
Ляшко: Срок действия «желтого» сертификата о вакцинации сократят 41
Укрзализныця напомнила об изменении условий въезда в Австрию 10
Facebook заблокировал страницу Укртрансгаза 27

Департамент здравоохранения Львовской ОГА направил ходатайство в государственную комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы область и дальше оставалась в «красной» зоне, поскольку эпидемическая ситуация пока еще не до конца стабильная.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает Укринформ.

«Вопрос о выходе Львовщины из красной зоны был в повестке дня внеочередной государственной комиссии ТЭБ и ЧС, но учитывая то, что наши показатели хотя действительно стали лучше и позволяют нам выходить из этой зоны, однако мы имеем медленные тенденции и риски, что при выходе именно сейчас может произойти ухудшение. Поэтому принято решение, что наша область остается в красной зоне по просьбе непосредственно Львовской государственной администрации», – сказал Чемерис.

По его словам, к этому вопросу в случае стабильной ситуации государственная комиссия ТЭБ и ЧС сможет вернуться на следующей неделе.

Как сообщал ForUm, Львовщина попала в красную карантинную зону 30 октября. Согласно карантинным ограничениям, работу и посещение общественных заведений разрешили только полностью вакцинированным или при наличии отрицательного ПЦР-теста. А с 22 ноября такие же правила были введены и на проезд в пригородном общественном транспорте.

Луганская и Львовская области на этой неделе должны были выйти  из «красного» уровня эпидопасности. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги