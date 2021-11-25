Департамент здравоохранения Львовской ОГА направил ходатайство в государственную комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы область и дальше оставалась в «красной» зоне, поскольку эпидемическая ситуация пока еще не до конца стабильная.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает Укринформ.

«Вопрос о выходе Львовщины из красной зоны был в повестке дня внеочередной государственной комиссии ТЭБ и ЧС, но учитывая то, что наши показатели хотя действительно стали лучше и позволяют нам выходить из этой зоны, однако мы имеем медленные тенденции и риски, что при выходе именно сейчас может произойти ухудшение. Поэтому принято решение, что наша область остается в красной зоне по просьбе непосредственно Львовской государственной администрации», – сказал Чемерис.

По его словам, к этому вопросу в случае стабильной ситуации государственная комиссия ТЭБ и ЧС сможет вернуться на следующей неделе.

Как сообщал ForUm, Львовщина попала в красную карантинную зону 30 октября. Согласно карантинным ограничениям, работу и посещение общественных заведений разрешили только полностью вакцинированным или при наличии отрицательного ПЦР-теста. А с 22 ноября такие же правила были введены и на проезд в пригородном общественном транспорте.

Луганская и Львовская области на этой неделе должны были выйти из «красного» уровня эпидопасности.