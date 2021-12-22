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В ходе оперативных действий во Львовской области задержан так называемый «вор в законе».

Злоумышленник нелегально прибыл в Украину для создания и координации организованных преступных групп, сообщил пресс-центр СБУ.

Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства.

Задержан уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В мае этого года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и запрещен въезд в нашу страну.

По предварительным данным, уголовник пытался скрытно находиться во Львовской области для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона.

Установлено, что для пересечения госграницы и утаивания своего пребывания в Украине он пытался использовать поддельные документы.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
ForUm

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