В Министерстве образования и науки Украины отрицают вероятность того, что строительство «Президентского университета» в государственном «Экспоцентре Украины» (ВДНХ, Киев) может в будущем привести к жилой застройке этой территории.

«Создание университета именно на этой территории это продолжение той стратегии развития сбалансированного мультифункционального пространства, которое было предусмотрено с стратегии развития ВДНХ еще несколько лет назад», - сказал заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук во время пресс-завтрака в КНУ им.Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

Также он подчеркнул, что выбор данной локации обусловлен инфраструктурной целесообразностью.

«Мы видим в информпространстве некоторое количество мифов, якобы невозможно проводить строительство на территории экспоценра, что это рано или поздно превратиться в жилую застройку - это абсолютная неправда», - заявил Гарбарук.

Замминистра напомнил, что недавно правительство приняло решение, которым изменила категорию памятника культурного наследия, согласно которому все объекты наследия, которые находятся на ВДНХ перешли в категорию национального значения, что якобы делает невозможным изменение целевого назначения как построек так и земель.

Среди прочего, замминистра отметил, что концепцией «Президентского университета» предусмотрено дополнительное озеленение территории, а при строительстве деревья вырезаться не будут. В то же время, по его словам возможно снятие устарелых асфальтированных площадок, а также снос фундаментов недостроенных зданий.

Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что при строительстве «Президентского университета» на территории ВДНХ не будет уничтожено ни одно дерево.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания «Президентского университета».

В июне правительство Украины утвердило концепцию реализации проекта «Президентский университет».

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации. Студенты нового университета смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии (MBA, MBI, PHD).

Согласно концепции «Президентского университета», при отказе выпускника от работы в государственном секторе после окончания вуза, предусмотрена компенсация обучения в троекратном размере. По окончанию вуза студентам будет гарантировано трудоустройство в госкомпаниях, органах власти, исследовательских и научных институтах, и студент будет обязан проработать в госсекторе по принципу «сколько обучался - столько работаешь».

Ожидается, что первый набор «Президентского университета» будет составлять 120 студентов. В дальнейшем из года в год, набор будет увеличиваться, а максимальное возможное количество студентов составляет 2,5 тыс. человек.

Сначала в вузе запланирована бюджетная форма обучения, но в Минобразования не исключают, что в будущем будет введена и контрактная форма обучения, в том числе для иностранных студентов.

Строительство «Президентского университета» на территории государственного «Экспоцентра Украины» (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Ожидается, что «Президентский университет» начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. Завершить строительство объектов «Президентского университета» планируется в октябре 2025 года.